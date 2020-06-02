Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды после разлива топлива в Норильске

Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнения подземных водоисточников нефтепродуктами после разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Об этом сообщил начальник территориального управления ведомства Андрей Першин на совещании рабочей группы по ликвидации утечки.

«Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций в пять-шесть раз ниже ПДК (предельно-допустимая концентрация — Прим.ред.)», — отметил он.

По словам Першина, подземные источники воды не загрязнились нефтепродуктами.

На место ЧП прибыла рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Красноярского края Анатолием Цыкаловым для оценки последствий произошедшего на резервуаре хранения дизельного топлива ТЭЦ-3 АО «НТЭК». По словам чиновника, «у компании есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия утечки, и она с таким вызовом справится».

В свою очередь директор «НТЭК» Сергей Липин сообщил, что к устранению последствий ежедневно принимают участие около 90 человек.

«Сегодня необходимые силы в механизации и материальных ресурсах у компании есть. Ситуация находится под контролем», — приводятся его слова в пресс-релизе компании.

Как передавал 5-tv.ru, экологическая катастрофа на севере Красноярского края привела к разливу 20 тысяч дизельного топлива в реку Далдыкан. 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норильский никель») произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов По предварительной информации, под цистерной просела свая. Дно емкости не выдержало, и тонны нефтепродуктов хлынули наружу, залив десять гектаров земли.

Правительство края ввело режим ЧС в Норильске и на Таймыре. Ущерб, который нанесен разливом солярки, по предварительной информации, может исчисляться десятками миллиардов рублей. Прокуратура Красноярского края и региональный главк СКР начали проверку по факту происшествия.