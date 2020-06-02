Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды после разлива топлива в Норильске
Масштабы экологической катастрофы на севере Красноярского края еще предстоит оценить.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, ВКонтакте @norilsk_pisec
Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнения подземных водоисточников нефтепродуктами после разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Об этом сообщил начальник территориального управления ведомства Андрей Першин на совещании рабочей группы по ликвидации утечки.
«Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций в пять-шесть раз ниже ПДК (предельно-допустимая концентрация — Прим.ред.)», — отметил он.
По словам Першина, подземные источники воды не загрязнились нефтепродуктами.
На место ЧП прибыла рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Красноярского края Анатолием Цыкаловым для оценки последствий произошедшего на резервуаре хранения дизельного топлива ТЭЦ-3 АО «НТЭК». По словам чиновника, «у компании есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия утечки, и она с таким вызовом справится».
В свою очередь директор «НТЭК» Сергей Липин сообщил, что к устранению последствий ежедневно принимают участие около 90 человек.
«Сегодня необходимые силы в механизации и материальных ресурсах у компании есть. Ситуация находится под контролем», — приводятся его слова в пресс-релизе компании.
Как передавал 5-tv.ru, экологическая катастрофа на севере Красноярского края привела к разливу 20 тысяч дизельного топлива в реку Далдыкан. 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норильский никель») произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов По предварительной информации, под цистерной просела свая. Дно емкости не выдержало, и тонны нефтепродуктов хлынули наружу, залив десять гектаров земли.
Правительство края ввело режим ЧС в Норильске и на Таймыре. Ущерб, который нанесен разливом солярки, по предварительной информации, может исчисляться десятками миллиардов рублей. Прокуратура Красноярского края и региональный главк СКР начали проверку по факту происшествия.
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