Названа одна из вероятных причин разлива солярки на ТЭЦ в Норильске

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске мог произойти из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. Такое предположение сделал первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

По его словам, «компании предстоит еще во многом разобраться».

«Это будет кропотливая работа, для того чтобы посмотреть и оценить состояние резервуара, что вызвало просадку плиты, на которой стоял резервуар. Сейчас мы можем предположить по тем документам, которые мы понимаем, что из-за летних аномально мягких температур, которые длились несколько лет, могло пройти растопление мерзлоты и могло произойти частичное проседание опор, на которых стоит платформа», — сказал он.

Вице-президент предположил, что это привело к обрушению плиты и динамическому удару в емкости. Результатом стал быстрый разлив топлива на поверхность.

Также в пресс-службе «Норникеля» сообщили, что ТЭЦ в соответствии с законодательством регулярно проходила экспертизу промышленной безопасности. Последний раз проверка проводилась в 2018 году, и никаких замечаний к свайным полям выявлено не было.

Компания вместе со специалистами намерена провести исследование, сделать анализ грунта в месте инцидента, а также на всех подобных объектах.

«Сейчас у нас один резервуар пустой и используется для того, чтобы собирать в него нефтепродукты, которые нам удалось получить из грунта. Две емкости заполнены на 30% и дальше нагружаться не будут до завершения анализа», — добавили в компании.

Как передавал 5-tv.ru, 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норильский никель») произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. По предварительной информации, под цистерной просела свая. Дно емкости не выдержало, и 20 тысяч тонн нефтепродуктов хлынули наружу, залив десять гектаров земли и попав в реку Далдыкан.

Правительство края ввело режим ЧС в Норильске и на Таймыре. Ущерб, который нанесен разливом солярки, по предварительной информации, может исчисляться десятками миллиардов рублей. Прокуратура Красноярского края и региональный главк СКР начали проверку по факту происшествия.