Как лжехирург Алена Верди, которую прозвали «доктором Франкенштейном», оказалась на свободе

Из СИЗО вышла так называемый пластический хирург Алена Верди. Женщина, которую уже давно называют «доктор Франкенштейн», провела под арестом десять месяцев. Всего десять…

За десятки искалеченных тел и судеб. Неожиданно для пострадавших экспертиза не подтвердила версию следствия о том, что здоровью пациентов был нанесен тяжкий вред. Удивились даже в Следственном комитет в Москве. И взяли дело на особый контроль.

Сейчас мы покажем вам эти незначительные повреждения, от которых становится жутко. Бывшие пациентки рассказали чудовищные подробности операций. Они проводились в подвальном помещении в абсолютно диких условиях, но, что странно, от пациентов отбоя не было. Даже когда все ужасы были преданы огласке. Мы попытались выяснить, что толкает женщин на визит вот к таким специалистам?

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После того, как лжеврач вместо коррекции живота просто вырезал ей участок кожи, а потом кое-как зашил, Анастасия буквально начала гнить изнутри. После этой «операции» вопрос о красоте тела уже не стоял, речь шла о жизни и смерти.

«У меня корректирующая операция уже проводилась. Это невозможно устранить. У меня грубые шрамы на голове, у меня брови на разном уровне, у меня пришиты уши, тело буграми пошло», — рассказывает Александра Асиреева.

Результат операции другой жертвы Александры: жесткие спайки, одна грудь в размерах стала в два раза больше. И еще: она едва бы дожила до следующего дня рождения, если бы из нее не достали, то, что забыл хирург. Из живота извлекли кусок перчатки без малого в 20 сантиметров, а из носа Дины — еще больший по размеру бинт, который просто забыла удалить до завершения ринопластики хирург-самозванец Алена Верди.

«У нее операция на тот момент стоила 125 тысяч, если не ошибаюсь, а у других врачей средняя операция 200-250», — говорит Дина Ткаченко.

Дина, Женя, Настя, Саша, Катя. Им всем немного за 30, они все живут и работают в Краснодаре и мечтали, как им казалось, исправить изъяны, чтобы стать их еще обаятельнее и привлекательнее. За «недорого». А стали подругами по искалеченной судьбе. Руками Алены Верди, называющей себя лучшим пластическим хирургом Южного Федерального округа. В народе же она получила другое прозвище — «доктор Франкенштейн».

Без необходимых антисептика, стерилизации и света, Алена Верди, по словам пострадавших клиенток, часть операций проводила в самой обычной новостройке в центре Краснодара. При этом операционной для доктора выступала наспех переоборудованная кладовка, гардеробная или просто кухня.

Она отчаянно рекламировала свои услуги в блоге. При этом снимала свои «эксперименты» на камеру. Да так, что теперь настоящие врачи глазам своим не верят.

«По сути сильное натяжение, плюс неправильная техника операций привела к некрозу. Это вообще безобразие», — говорит Елена Чирикова, пластический хирург.

Врачей, которые теперь исправляют результаты домашних экспериментов Алены Верди, терзает вопрос — как вообще неподготовленный медик попал в косметическую хирургию.

«С 2005 года по 2016 год у нее нет никаких документов, которые подтверждает ее врачебную деятельность. Вообще никаких», - рассказывает Елена Чирикова, пластический хирург.

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«Я регулярно прохожу различные конференции и мастер классы», — рассказывала Алена Верди.

Незадолго до задержания в своей московской квартире Верди эксклюзивно нашей съемочной группе наконец показывает диплом нефролога, то есть лечит заболевания почек, но какое отношение это имеет к хирургии непонятно.

«Освоить хирургию за 144 часа нереально!»

«Это повышение!» - оправдывается Верди.

«Повыситься с лечебного дела до хирурга?»

«До этого у меня было хирургическое образование, здесь мы просто повышаем», — утверждает она.

«А хирургическое образование, вы же не сказали, что получили хирургическое образование!»

«Вы на меня давите!» — говорит девушка.

Есть ли диплом вообще, теперь предстоит выяснить следователям — уже московским. Дело Верди взял под контроль Центральный аппарат Следственного комитета. Удивительно, но заключения местных судмедэкспертиз не выявили тяжкого вреда у потерпевших.

«В настоящее время следствием назначена дополнительная экспертиза для установления степени вреда и других обстоятельств, имеющих значение для следствия», — прокомментировала Светлана Петренко, руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ.

Впрочем, жертвам Верди, считай, повезло, говорят юристы других пострадавших от рук дилетантов, — зачастую такие дела не сдвигаются дальше заявления потерпевшей.

«Нам отказывают в возбуждении уголовного дела, так как не видят никаких оснований. Потому что опросили подозреваемую, она говорит: «Нет, я не занимаюсь такой деятельностью», — рассказывает Юлия Казанцева, медицинский адвокат.

Адвокат Юлия Казанцева уже полгода пытается добиться справедливости для своей клиентки по имени Римма и возбудить уголовное дело в отношении Алены Ясненковой — еще одного «доктора Франкенштейна» из Новосибирска. История, как под копирку, — знакомство в Instagram, копеечная цена за процедуру, операция на дому. Но этих инста-врачей, как оказалось, связывают не только одни методы.

Эта фамилия для изуродованных клиентов на дому и для целой армии пластических самоучек уже стало нарицательным. Одним — враг, другим — кумир. Бывший курьер и торговец секонд-хендом, ныне успешный тренер в своих видео и постах обещает невероятную экономию, поставить руку с нуля любому желающему, сделать клиента 100% возвратным и зарабатывать минимум 30 тысяч в день. Сам Брауде говорит, что получает больше миллиона в день.

Правда, его осчастливленные клиенты, как правило, прячут лица: у этой после укола началось воспаление, другая едва не погибла от анафилактического шока, вызванного аллергией на лидокаин. Вместо скорой помощи доктор Брауде рекомендовал чай. В закрытых группах они обучают друг друга не только как оперировать на скорую руку, но и как, в случае чего, заметать последствия своих операций. В этом свежем видео Алена Верди во всех осложнениях у своих пациентов винит их самих. Дескать, даже доказательства есть, но показывать отказывается.

«Александра, когда мы сделали подтяжку груди, шовчик у нее разошелся из-за того, что девочка спала на груди. Есть этому фотографии и видео. Я их выставлять не буду, не хочу скандалов. Зачем?» — говорила Алена Верди.

При этом с ужесточением требований Минздрава многие лицензированные клиники ушли с рынка. Весьма жирного. Его кусок теперь и хотят оттяпать расплодившиеся эскулапы-дилетанты. Согласно последней статистике, в год в России делают пластических операций без малого 200 тысяч человек на 12 с половиной миллиардов рублей. При этом каждый год рынок прибавляет еще в среднем почти полтора миллиарда. По популярности среди операций лидирует блефаропластика. Глаза и веки себе делают аж 33 с половиной тысячи человек, пластику груди немногим меньше — 30 тысяч. Тройку замыкает ринопластика. Нос себе исправляет каждый десятый пациент. Это десять тысяч человек в год.

«Эти клиенты — мазохисты. Они, так сказать, понимают, что они могут получить, их могут инвалидизировать, и они могут даже умереть, но тем не менее, они все равно идут», — говорит психиатр Станислав Полторак.

Навязчивое желание, во что бы то ни стало перекроить себя, психиатры считают нездоровой зависимостью, связанной с неуверенностью в себе. Лучший доктор для такого клиента — тот, что наобещает идеальную внешность по сходной цене. Для таких ни профессионализм, ни адекватность врача уже значения не имеют.

«Если ехали по городу, мы видели ДТП, она останавливалась, перебегала дорогу, выбегала и кричала: „Я врач! Помощь нужна, я врач“. Я считаю, что она психологически больной человек», — рассказывает Артем Черненко, бывший друг Алены Верди.

Даже близкий друг краснодарского «доктора Франкенштейна» Артем Черненко, который по знакомству сам собирался делать пластику у скандально известной подруги, понял, как ему повезло, что не успел. Алену Верди остановило следствие. Но правосудие, увы, вряд ли поспеет за всеми последователями Верди и Брауди, которые продолжают встречать с распростертыми объятиями все растущую армию девиц, забывающих, что бесплатный сыр только в мышеловке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще одна жертва хирурга Верди три года ходила с забытой в теле перчаткой.