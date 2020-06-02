Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений

Предстоящий коридор затмений сильно скажется на личных и семейных отношениях. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв. Этим летом ожидаются три затмения: лунное — 5 июня, солнечное — 21 июня, и еще одно лунное — 5 июля.

По словам эксперта, сами по себе затмения не несут в себе ничего плохого. Но они открывают в человеке то, что в нем накопилось. Солнце в астрологии отвечает за сознание и волю человека, а Луна — за его бессознательное, скрытые желания, агрессии и страхи. То есть все то, что он вытесняет из себя в повседневности.

Чем больше человек что-то в себе вытесняет, чем больше не хочет с чем-то мириться, тем сильнее оно может проявляться во время лунных затмений. В результате в эти периоды человек принимает решения и создает ситуации, которые зачастую несут вред для него самого. А так называемые лунные узлы во время затмений придают этим ситуациям и решениям судьбоносный характер.

Коридор затмений — это качели, которые бросают человека, то в одну, то в другую сторону. Во время лунного затмения у него снижается осознанность и усиливаются эмоции, а вместе с ними раздражительность и агрессия. Период солнечного затмения усиливает его рациональную сторону и побуждает к принятию волевых решений, которые в дальнейшем могут изменить его жизнь.

Опасность таких «качелей» в том, что принятые сгоряча решения во время лунного затмения можно развить и закрепить при солнечном затмении. Например, если влюбленные в момент лунного затмения поссорились на эмоциях, то в момент солнечного затмения они могут принять окончательное решение расстаться.

В особенности такие неприятности могут произойти в этом месяце. Ведь ближайшее лунное затмение связано с агрессивным Марсом, что всегда способствует вспышкам людского гнева и конфликтам, а солнечное затмение в этом году выпадает на летнее солнцестояние. В этот день Солнце будет оказывать наиболее сильное влияние на человека. 21 июня обещает насыщенные события, новые ситуации и новые решения, которые человек рискует принять без учета эмоционального фона — возможно, во вред себе, и создать негативную тенденцию.

Второе лунное затмение, 5 июля, будет связано с Ураном и не окажет существенного влияния, говорит астролог. А наиболее сильному влиянию солнечного затмения в этом месяце будут подвержены те, кто родился с 18 по 25 число марта, июня, сентября и декабря. Позитивное влияние затмение окажет на тех, кто родился с 18 по 25 февраля, апреля, августа и октября.

С учетом сказанного Сергей Седашёв советует: в предстоящий период лучше отпустить старое, ненужное и позволить новому и значимому войти в свою жизнь. Не стоит поддаваться эмоциональным всплескам. Вместо этого заранее подумайте над тем, что вы не можете принять или изменить, и над тем, как в вас сбалансированы ваша эмоциональная и рациональная составляющая.

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