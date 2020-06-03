Рыбка на сладкое: Ученые создали десерты из рыбьей чешуи

|
Алиса Старжевская
10

Разработчики изготовили зеркальную глазурь по уникальной технологии.

Рыбка на сладкое: Ученые создали десерты из рыбьей чешуи

Фото: PA Images\TASS

Ученые Астраханского технического государственного университета (АГТУ) создали зеркальную глазурь для украшения десертов на основе акваколлагена из рыбьей чешуи. Об уникальном изобретении сообщается на сайте университета.

Как пояснили в АГТУ, все десерты сделаны с использованием акваколлагена и желатина, структурообразователей на основе коллагена из рыбьей чешуи. Они позволяют «создать привлекательную поверхность десертов», в которой «предметы отражаются как в зеркале». Именно в этом состоит уникальность зеркальной глазури. Такой продукт подойдет для десертов с пониженной калорийностью.

Instagram @astu_astra

Как утверждают ученые, акваколлаген помогает продлить молодость, здоровье и красоту кожи, а также хорошо усваивается организмом. Разработчики уже запатентовали несколько видов десертов, среди которых «Ягодное желе с рыбным желатином», «Ягодное желе Компоте» и «Яблочно-смородиновый самбук с рыбным желатином».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно питаться в самоизоляции.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затм...

Последние новости

2:18
Рыбка на сладкое: Ученые создали десерты из рыбьей чешуи
2:02
Киркоров в шортиках и кепке повторил с отцом фото 50-летней давности
1:46
Легитимность и безопасность: как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию
1:30
Дочери Малинина и Зарубиной советуют лечиться в психбольнице
1:14
Пятьсот мероприятий: эксперты оценили план по восстановлению экономики России
0:58
«Это неправильные пчелы»: Макгрегор похвастался поеданием мертвого насекомого

Сейчас читают

Среда, 3 июня — уникальный день для ответов на волнующие вопросы
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В сети назвали победителя «Евровидении-2020»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок