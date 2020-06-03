Рыбка на сладкое: Ученые создали десерты из рыбьей чешуи

Ученые Астраханского технического государственного университета (АГТУ) создали зеркальную глазурь для украшения десертов на основе акваколлагена из рыбьей чешуи. Об уникальном изобретении сообщается на сайте университета.

Как пояснили в АГТУ, все десерты сделаны с использованием акваколлагена и желатина, структурообразователей на основе коллагена из рыбьей чешуи. Они позволяют «создать привлекательную поверхность десертов», в которой «предметы отражаются как в зеркале». Именно в этом состоит уникальность зеркальной глазури. Такой продукт подойдет для десертов с пониженной калорийностью.

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Как утверждают ученые, акваколлаген помогает продлить молодость, здоровье и красоту кожи, а также хорошо усваивается организмом. Разработчики уже запатентовали несколько видов десертов, среди которых «Ягодное желе с рыбным желатином», «Ягодное желе Компоте» и «Яблочно-смородиновый самбук с рыбным желатином».

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