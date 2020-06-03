Скулкина поздравила себя с 44-летием, вспомнив названия бочонков в «Русском лото»

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина отмечает свой день рождения. Сегодня артистке исполнилось 44 года. По этому случаю звезда разместила в Instagram свое фото в очаровательном насыщенно-красном платье и лодочках на шпильке. В таком наряде знаменитость выглядела очень элегантно, женственно и в то же время свежо.

К кадру Скулкина подобрала оригинальную подпись. Свой возраст — 44 года — она сравнила с названием бочонка в «Русском лото».

«44. Стульчики», — написала знаменитость.

Instagram @eskulkina

Коллеги по цеху и подписчики приняли осыпать поздравлениями юмористку. Среди первых оказались участница Comedy Woman Екатерина Варнава и комик Евгений Бороденко. Следом теплые пожелания оставили и поклонники Скулкиной.

«Вы очень шикарная женщина! Поздравляю!»

«С днем рождения, сеньорита!»

«Цветите и пахните!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помолодевшая и похудевшая Екатерина Скулкина расцвела от любви.