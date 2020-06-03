Скулкина поздравила себя с 44-летием, вспомнив названия бочонков в «Русском лото»

|
Карина Бернтгольц
90

На своей странице в Instagram именинница опубликовала свою фотографию в очаровательном красном платье.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @eskulkina

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина отмечает свой день рождения. Сегодня артистке исполнилось 44 года. По этому случаю звезда разместила в Instagram свое фото в очаровательном насыщенно-красном платье и лодочках на шпильке. В таком наряде знаменитость выглядела очень элегантно, женственно и в то же время свежо.

К кадру Скулкина подобрала оригинальную подпись. Свой возраст — 44 года — она сравнила с названием бочонка в «Русском лото».

«44. Стульчики», — написала знаменитость.

Instagram @eskulkina

Коллеги по цеху и подписчики приняли осыпать поздравлениями юмористку. Среди первых оказались участница Comedy Woman Екатерина Варнава и комик Евгений Бороденко. Следом теплые пожелания оставили и поклонники Скулкиной.

«Вы очень шикарная женщина! Поздравляю!»

«С днем рождения, сеньорита!»

«Цветите и пахните!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помолодевшая и похудевшая Екатерина Скулкина расцвела от любви.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:54
«Жить без мужа — нетяжело»: Барановская объяснила, кто поддерживает ее в трудную минуту
3:38
Акция в память о погибшем Адаме Траорэ закончилась погромами Парижа
3:22
Скулкина поздравила себя с 44-летием, вспомнив названия бочонков в «Русском лото»
3:19
З июня — Всемирный день велосипедов
3:06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
2:50
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Сейчас читают

Среда, 3 июня — уникальный день для ответов на волнующие вопросы
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В сети назвали победителя «Евровидении-2020»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок