Скулкина поздравила себя с 44-летием, вспомнив названия бочонков в «Русском лото»
На своей странице в Instagram именинница опубликовала свою фотографию в очаровательном красном платье.
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Фото, видео: Instagram @eskulkina
Участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина отмечает свой день рождения. Сегодня артистке исполнилось 44 года. По этому случаю звезда разместила в Instagram свое фото в очаровательном насыщенно-красном платье и лодочках на шпильке. В таком наряде знаменитость выглядела очень элегантно, женственно и в то же время свежо.
К кадру Скулкина подобрала оригинальную подпись. Свой возраст — 44 года — она сравнила с названием бочонка в «Русском лото».
«44. Стульчики», — написала знаменитость.
Коллеги по цеху и подписчики приняли осыпать поздравлениями юмористку. Среди первых оказались участница Comedy Woman Екатерина Варнава и комик Евгений Бороденко. Следом теплые пожелания оставили и поклонники Скулкиной.
«Вы очень шикарная женщина! Поздравляю!»
«С днем рождения, сеньорита!»
«Цветите и пахните!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помолодевшая и похудевшая Екатерина Скулкина расцвела от любви.
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