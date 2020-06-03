Дистанция и средства защиты: каким будет ресторанный мир после пандемии

Роспотребнадзор обновил рекомендации для ресторанов и кафе в условиях выхода из пандемии.

Дистанцию между столиками предложено увеличить до полутора метров (было до метра). Требования к мерам дезинфекции тоже ужесточаются. Официантам перед сменой будут измерять температуру, каждые два-три часа они должны менять маски и пользоваться антисептиками.

Зачем тогда идти в ресторан? Эти вопросом сейчас задаются французы. Им уже разрешили посещать уличные бистро (тоже с соблюдением социальной дистанции) и нация разочарована — у нее отняли… душу!

Не убьют ли вместе с вирусом атмосферу ресторанной жизни российских городов — задумалась Елена Норкунайте.