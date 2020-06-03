Дистанция и средства защиты: каким будет ресторанный мир после пандемии

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Окончательная дата открытия ресторанов в России еще не обозначена, но они уже готовы к радушному приему гостей.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор обновил рекомендации для ресторанов и кафе в условиях выхода из пандемии.

Дистанцию между столиками предложено увеличить до полутора метров (было до метра). Требования к мерам дезинфекции тоже ужесточаются. Официантам перед сменой будут измерять температуру, каждые два-три часа они должны менять маски и пользоваться антисептиками.

Зачем тогда идти в ресторан? Эти вопросом сейчас задаются французы. Им уже разрешили посещать уличные бистро (тоже с соблюдением социальной дистанции) и нация разочарована — у нее отняли… душу!

Не убьют ли вместе с вирусом атмосферу ресторанной жизни российских городов — задумалась Елена Норкунайте.

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