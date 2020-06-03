Акция в память о погибшем Адаме Траорэ закончилась погромами Парижа
Беспорядки продолжаются. Часть улиц перекрыта, полиция применила слезоточивый газ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Panoramic, 5-tv.ru
В Париже акция против полицейского насилия переросла в массовые беспорядки. Несогласованный митинг был организован в память о гибели 24-летнего Адама Траорэ в июне 2016-го. Во вторник вечером агрессивно настроенные демонстранты начали строить баррикады и поджигать мусорные баки, пытаясь перекрыть бульвар Переферик. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Разогнать протестующих пока не удалось. По некоторым данным, их более 19-ти тысяч.
Манифестация во Франции проходит на фоне не утихающих протестов в США. Волнениями охвачены уже все крупные города, включая Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Вашингтон. Митинги переросли в откровенные погромы и мародерство. Нацгвардия помогает полицейским предотвращать беспорядки. Дональд Трамп уже говорит о возможности призвать вооруженные силы, чтобы задушить протесты, а министерство обороны США повысило уровень безопасности для Пентагона и других военных объектов в районе Вашингтона.
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