Реформа назрела: система органов опеки требует серьезных изменений
Сегодня более чем на 30 милонов детей всего 11 тысяч сотрудников опеки. Количество проверок которые они должны совершить превышает число дней в году. И это далеко не единственная причина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Thierry Roge, 5-tv.ru
Дело об истязании ребенка в Брянске дошло до центрального аппарата Следственного комитета. Истощенную семилетнюю девочку сотрудники полиции обнаружили в понедельник в одном из частных домов города. Ребенок доставлен в больницу — у малышки отморожены ноги. Приемная мать задержана. Представителям закона поставили на вид — надо было действовать корректнее.
И это далеко не единственный случай жестокого обращения с детьми за последнее время. Наблюдаются явные сбои в системе органов опеки и попечительства. Реформа структуры назрела давно.
И эта одна из проблем, которую подчеркивают эксперты. Среди прочих — текучка кадров, нет системы подготовки специалистов, что ведет к более низкому уровню компетенции. Кроме того, необходимо четко прописать, в каких случаях можно или нельзя отбирать ребенка.
Еще одна важная задача — снять нагрузку с работников системы. Сегодня более чем на 30 милонов детей всего 11 тысяч сотрудников опеки. Количество проверок которые они должны совершить превышает число дней в году.
Артур Ломидзе собрал факты.
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