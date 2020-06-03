Реформа назрела: система органов опеки требует серьезных изменений

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Сегодня более чем на 30 милонов детей всего 11 тысяч сотрудников опеки. Количество проверок которые они должны совершить превышает число дней в году. И это далеко не единственная причина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Thierry Roge, 5-tv.ru

Дело об истязании ребенка в Брянске дошло до центрального аппарата Следственного комитета. Истощенную семилетнюю девочку сотрудники полиции обнаружили в понедельник в одном из частных домов города. Ребенок доставлен в больницу — у малышки отморожены ноги. Приемная мать задержана. Представителям закона поставили на вид — надо было действовать корректнее.

И это далеко не единственный случай жестокого обращения с детьми за последнее время. Наблюдаются явные сбои в системе органов опеки и попечительства. Реформа структуры назрела давно.

И эта одна из проблем, которую подчеркивают эксперты. Среди прочих — текучка кадров, нет системы подготовки специалистов, что ведет к более низкому уровню компетенции. Кроме того, необходимо четко прописать, в каких случаях можно или нельзя отбирать ребенка.

Еще одна важная задача — снять нагрузку с работников системы. Сегодня более чем на 30 милонов детей всего 11 тысяч сотрудников опеки. Количество проверок которые они должны совершить превышает число дней в году.

Артур Ломидзе собрал факты.

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