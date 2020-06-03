Учитель физкультуры в ХМАО подозревается в изнасиловании учениц

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Карина Бернтгольц
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Следствие располагает информацией о трех потерпевших, не достигших 18-летнего возраста.

Учитель физкультуры в ХМАО подозревается в изнасиловании учениц

Фото: ТАСС / gemena communication

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 59-летнего учителя физкультуры в Нижневартовске по подозрению в педофилии. По предварительным данным, мужчина с 2015 по 2020 год домогался до школьниц, и с применением насилия совершал в их отношении действия сексуального характера. Причем, предположительно, все это происходило в самом образовательном учреждении.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, уже известно о трех жертвах насилия в возрасте по 15-16 лет. По информации издания, учитель угрожал девушкам влиянием на итоговые оценки в школьном аттестате — из-за этого они боялись рассказать о случившемся.

В настоящий момент следователи также проверяют факты сокрытия преступлений учителя руководством школы. Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали банду предполагаемых педофилов.

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