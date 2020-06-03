Видео: Неизвестные сорвали копию Знамени Победы со здания управления соцзащиты под Красноярском

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Карина Бернтгольц
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Нарушители также сняли российский флаг. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; Telegram @borusio

Двое неизвестных мужчин сорвали российский флаг и копию Знамени Победы со здания Управления социальной защиты населения в поселке Иланский Красноярского края. Камеры наблюдения зафиксировали действия злоумышленников. На записи видно, как один из них забирается на столб, а другой помогает, стоя внизу. Впоследствии оба похитителя покидают место правонарушения.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. Их личности устанавливаются. Информация о произошедшем уточняется. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы установили личности подростков, потушивших Вечный огонь в городе Нижний Тагил. 13-летний и 14-летний нарушители учатся в седьмом классе одной из местных школ. 

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