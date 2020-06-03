Группа добровольцев прибыла в Подмосковье для испытания вакцины от COVID-19
Совместный эксперимент Минобороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии планируется завершить до конца июля.
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Фото, видео: Globallookpress.com /Christian Ohde via www.imago-ima, 5-tv.ru
Первая группа добровольцев прибыла в Подмосковье для испытания отечественной вакцины от COVID -19. Это уникальная разработка российских ученых. Препарат уже проверили на животных. Он показал высокую степень безопасности и эффективности. В случае с людьми ученые стараются предусмотреть все возможные риски и осложнения.
«Проводимое клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопрос. Является ли вакцина безопасной и как хорошо она переносится. И второй очень важный момент — насколько она является имунногенной. Сколько организм может выработать антител защиты от новой коронавирусной инфекции», — поясняет член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крюков.
Совместный эксперимент Минобороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии планируется завершить до конца июля. Перед его началом добровольцы в течение 14 дней пройдут жесткий карантин. За это время их будут регулярно тестировать на отсутствие коронавируса. Всего в испытаниях примут участие 50 человек, в том числе десять медицинских работников.
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