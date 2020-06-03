Глава Росприродназора вылетела в Норильск для оценки масштаба экологической катастрофы

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Специалисты подчеркивают, что разлив топлива приведет к тяжелым последствиям не только для природы, но и для людей.

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Фото, видео: ТАСС / Кожевников Денис, 5-tv.ru

На место аварии, где произошел разлив топлива в Норильске вылетела глава Росприроднадзора. Уже сегодня Светлане Радионовой предстоит лично оценить масштаб экологической катастрофы.

Накануне на одной из ТЭЦ Норильска произошла утечка топлива из резервуара. Больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в грунт, а затем топливо загрязнило две реки.

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты ликвидируют последствия аварии в круглосуточном режиме. Но экологи уверяют — этот процесс займет не меньше месяца. А последствия могут быть тяжелыми не только для окружающей среды, но и для людей.

Ущерб от аварии и все обстоятельства оценивают сейчас и в Следственном комитете. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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