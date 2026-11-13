Номер ожил спустя год: сын пропавшей Усольцевой объяснил странную активность телефона

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 40 0

По словам Данилы Баталова, ничего удивительного в этом нет.

Усольцевы: новые подробности исчезновения семьи

Фото: ВКонтакте /Ирина Усольцева/mu30042016

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сын Усольцевой: телефон матери мог достаться новому абоненту

Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и маленькой дочерью в Красноярском крае, предположил, что телефонный номер его матери мог быть передан новому владельцу. Об этом молодой человек заявил в беседе с ТАСС.

«Просто передали номер мамы другому человеку», — заявил Баталов, подчеркивая, что это лишь его личное предположение.

Осенью 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью и не вернулись. Недавно, в ноябре 2026-го, СМИ сообщили, что телефон Ирины неожиданно зарегистрировали в мессенджере.

Следствие продолжает устанавливать все новые обстоятельства загадочного исчезновения семьи. Недавно выяснилась важная деталь: в роковом походе у супругов было с собой два мобильных телефона, однако неизвестно, были ли на них установлены навигационные программы.

Поиски Усольцевых не прекращаются уже больше года: в масштабной операции участвовали около полутора тысяч человек, использовались квадроциклы, беспилотники и даже нейросети для анализа аэрофотоснимков, но найти семью до сих пор не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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