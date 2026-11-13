Номер ожил спустя год: сын пропавшей Усольцевой объяснил странную активность телефона
По словам Данилы Баталова, ничего удивительного в этом нет.
Фото: ВКонтакте /Ирина Усольцева/mu30042016
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Сын Усольцевой: телефон матери мог достаться новому абоненту
Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и маленькой дочерью в Красноярском крае, предположил, что телефонный номер его матери мог быть передан новому владельцу. Об этом молодой человек заявил в беседе с ТАСС.
«Просто передали номер мамы другому человеку», — заявил Баталов, подчеркивая, что это лишь его личное предположение.
Осенью 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в короткий поход по Кутурчинскому Белогорью и не вернулись. Недавно, в ноябре 2026-го, СМИ сообщили, что телефон Ирины неожиданно зарегистрировали в мессенджере.
Следствие продолжает устанавливать все новые обстоятельства загадочного исчезновения семьи. Недавно выяснилась важная деталь: в роковом походе у супругов было с собой два мобильных телефона, однако неизвестно, были ли на них установлены навигационные программы.
Поиски Усольцевых не прекращаются уже больше года: в масштабной операции участвовали около полутора тысяч человек, использовались квадроциклы, беспилотники и даже нейросети для анализа аэрофотоснимков, но найти семью до сих пор не удалось.
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