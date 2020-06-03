Пентагон перебросил в окрестности Вашингтона 1,6 военных
Военные разместились на базах недалеко от столицы и находятся в режиме повышенной готовности. Приказа о помощи гражданским властям пока не поступало.
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Фото, видео: ТАСС / TNS via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Пентагон заявил о переброске к столице США 1,6 тысяч действующих военных.
«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», — цитирует Reuters главу оборонного ведомства Джорджа Флойда.
Военные разместились на базах недалеко от столицы и находятся в режиме повышенной готовности. Приказа о помощи гражданским властям пока не поступало.
В то же время американский штат Миннесота, охваченный массовыми акциями протеста, может стать новым очагом COVID-19. Стало известно, что коронавирусом заболел один из бойцов нацгвардии, который участвовал в подавлении беспорядков. К тому же, о симптомах болезни заявили еще девять его сослуживцев. В связи с этим, на наличие инфекции протестируют всех военных подразделения.
Впрочем, подобное развитие событий не стало неожиданностью для медиков — они еще раньше предупреждали об опасности протестов в период пандемии.
Тем временем, власти Миннесоты объявили о начале крупного расследования действий полицейских за последние десять лет, направленных против темнокожих.
«Моя администрация использует все возможные инструменты и средства, чтобы вскрыть систематические проявления расизма в Миннесоте. Эти усилия — одна из множества мер, которые мы примем, чтобы вернуть доверие сообществ людей, слишком долго остававшихся в тени», — заявил губернатор штата Тим Уолц.
Между тем, беспорядки охватывают все больше городов. На улицы Орландо вышли больше двух тысяч человек. Толпа движется к зданию главного полицейского управления. Стражи порядка в целях безопасности готовятся перекрыть основные дороги.
А в Нью-Йорке тысячи протестующих двинулись к дому мэра. Основное требование — остановить полицейский произвол и наказать виновных. Всего за время погромов погибли 11 человек. По данным журналистов, большинство жертв — афроамериканцы.
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