Цена нефти марки Brent впервые за три месяца превысила 40 долларов

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Светлана Шевченко
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Вслед за нефтью укрепился и российский рубль.

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Фото, видео: ТАСС / М.Стулов, 5-tv.ru

Цена нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Подорожала американская марка WTI — ее баррель теперь стоит больше 37 долларов. На этом фоне российская валюта заметно укрепилась против американской и европейской. Накануне вечером рубль обновил максимум за три месяца. По информации Московской биржи, за доллар теперь просят чуть больше 68 рублей, за евро — около 77-ми.

Как сообщал 5-tv.ru, обвал нефтяных котировок произошел в начале марта в результате краха сделки ОПЕК+. Но после того, как страны-участницы договорились о сокращении добычи, цена черного золота постепенно начала расти.

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