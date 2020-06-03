Цена нефти марки Brent впервые за три месяца превысила 40 долларов
Вслед за нефтью укрепился и российский рубль.
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Фото, видео: ТАСС / М.Стулов, 5-tv.ru
Цена нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Подорожала американская марка WTI — ее баррель теперь стоит больше 37 долларов. На этом фоне российская валюта заметно укрепилась против американской и европейской. Накануне вечером рубль обновил максимум за три месяца. По информации Московской биржи, за доллар теперь просят чуть больше 68 рублей, за евро — около 77-ми.
Как сообщал 5-tv.ru, обвал нефтяных котировок произошел в начале марта в результате краха сделки ОПЕК+. Но после того, как страны-участницы договорились о сокращении добычи, цена черного золота постепенно начала расти.
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