Цена нефти марки Brent впервые за три месяца превысила 40 долларов

Цена нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Подорожала американская марка WTI — ее баррель теперь стоит больше 37 долларов. На этом фоне российская валюта заметно укрепилась против американской и европейской. Накануне вечером рубль обновил максимум за три месяца. По информации Московской биржи, за доллар теперь просят чуть больше 68 рублей, за евро — около 77-ми.

Как сообщал 5-tv.ru, обвал нефтяных котировок произошел в начале марта в результате краха сделки ОПЕК+. Но после того, как страны-участницы договорились о сокращении добычи, цена черного золота постепенно начала расти.