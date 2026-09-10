Цена на нефть Brent превысила 106 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов (более 8 900 рублей. — Прим. ред.) за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 18:38 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent выросла на 4,75% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 106,02 доллара за баррель.

В последний раз показатель находился выше уровня в 106 долларов 22 мая.

Одновременно выросла стоимость нефти марки WTI. Октябрьские фьючерсы прибавили 4,57% и достигли отметки 100,44 доллара за баррель (более 8 400 рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал, что Европе может грозить сложная зима из-за высоких цен на энергоносители и недостаточных запасов газа. Европейские хранилища заполнены на минимальном для этого времени года уровне с начала наблюдений в 2009 году.

Восстановлению запасов мешает ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой Европе приходится конкурировать за поставки сжиженного природного газа. Дополнительным риском остаются растущие цены на дизельное топливо, которые могут усилить инфляцию в регионе.

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