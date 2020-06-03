Отец с двухлетней дочкой на руках попал под поезд в Московской области

Мужчина с двухлетней дочкой на руках попал под поезд в Подмосковье. Трагедия произошла на железнодорожной станции «Детская» в городе Ивантеевка Московской области. Гражданин с ребенком упали под проходящий мимо состав.

В результате происшествия мужчина погиб, а малышка осталась жива. В настоящий момент девочка госпитализирована в местное медучреждение, по предварительным данным, с переломом руки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти молодой парень лишился ноги, попав под поезд.