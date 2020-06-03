«Мы просто любим борщ» — владелец ресторана Pushkin в США ответил на слова о «русской мафии»

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Люди с оружием в руках вышли на защиту ресторана русской кухни в американском Сан-Диего от толпы протестующих.

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Фото, видео: REUTERS/Jeenah Moon, 5-tv.ru

Американский штат Миннесота, охваченный протестами, может стать новым очагом COVID-19. Стало известно, что коронавирусом заразился один из бойцов нацгвардии, который участвовал в подавлении беспорядков. К тому же, о симптомах болезни доложили еще девять его сослуживцев.

В связи с этим, на наличие инфекции протестируют все подразделение. Тем временем, власти Миннесоты начали расследование действий полицейских за последние десять лет, направленных против темнокожих. Тем более, что в Белом доме признали: американцы исторически склонны к расизму.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране. Мне кажется, в этом нет сомнений. Расизм носит в своих сердцах множество американцев. Поэтому президент работает без устали над искоренением этой проблемы», — заявил старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Между тем, беспорядки охватывают все больше городов. В Орландо больше двух тысяч человек протестовали у здания главного полицейского управления. А в Нью-Йорке тысячи жителей двинулись к дому мэра с требованием остановить полицейский произвол.

Всего за время погромов погибли 11 человек. Большинство жертв — афроамериканцы. Кроме того, серьезный урон понесли владельцы кафе и магазинов — некоторые заведения погромщики просто уничтожили, другие — разграбили. На их восстановление власти Чикаго выделили 10 миллионов долларов.

От агрессивных действий протестующих едва не пострадал ресторан русской кухни Pushkin в Сан-Диего. Больше десятка вооруженных людей встали у дверей заведения. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру и подписали кадры: «Русская мафия в полном составе обороняется». Владелец заведения Айк Газарян прокомментировал ситуацию. По словам хозяина ресторана, ни о какой мафии не может идти и речи. Люди вышли, чтобы защититься от мародеров. На заявление о русской мафии он ответил коротко и с юмором: «Мы не мафия, мы просто любим борщ».

Instagram @pushkinrestaurant

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судмедэкспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда.

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