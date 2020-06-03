Владелец ресторана Pushkin в США ответил на заявления о «русской мафии»

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Ниса Мурзанаева
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Дюжину вооруженных людей накануне запечатлели у входа в заведение.

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Фото, видео: Facebook / ike.gazaryan

Накануне больше десятка вооруженных людей вышли на защиту русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего от толпы протестующих. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру и подписали кадры: «Русская мафия в полном составе обороняется». Владелец заведения Айк Газарян прокомментировал ситуацию.

По его словам, ни о какой мафии не может идти и речи. Люди вышли, чтобы защититься от мародеров.

«Эта страна была поставлена на том, чтобы защищать свое имущество. Если видно, что полицейские не могут сделать свое дело, то ты имеешь право защищать свою собственность. Мы вышли и показали свое право, и никто нам не посмел ничего сказать», — объяснил владелец ресторана.

Айк Газарян добавил, что некоторые протестующие отнеслись к вооруженным защитникам заведения уважительно.

«Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим. Ребята многие проходили, кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете что-то», — утверждает Газарян.

Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Волна народного гнева охватила уже 250 городов, в 40 — введен жесткий комендантский час, но это не помогает остановить погромы и мародерство. На улицы американских городов выведены 17 тысяч бойцов Национальной гвардии. Правоохранители применяют силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судмедэкспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда.

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Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих

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