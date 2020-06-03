В Петербурге сотрудники транспортной полиции ловили любителей гонок на воде

Множество нарушителей в минувшие выходные сотрудники транспортной полиции ловили на реках и каналах Петербурга. Навигация для малых судов пока не открыта, но любителей гонок на воде это не останавливает. Причем на судах устраивают не только заезды, но и вечеринки. В рейд отправился и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.