В Петербурге сотрудники транспортной полиции ловили любителей гонок на воде

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Навигация для малых судов пока не открыта, но людей, соскучившихся по активному отдыху, это не останавливает.

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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru

Множество нарушителей в минувшие выходные сотрудники транспортной полиции ловили на реках и каналах Петербурга. Навигация для малых судов пока не открыта, но любителей гонок на воде это не останавливает. Причем на судах устраивают не только заезды, но и вечеринки. В рейд отправился и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

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