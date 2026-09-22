Животные умирают: прокуратура выявила нарушения производства вакцины для собак

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Для проверки были привлечены специалисты из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Проверка производителя вакцины для собак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Прокуратура выявила нарушения производства вакцины для собак

В ходе проверки производства вакцины для собак в Москве были выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры столицы на своем канале в мессенджере МАКС.

После поступивших в ведомство обращений была организована проверка частной компании-изготовителя препаратов для ветеринарного использования. Под внимание надзорных служб попали и производственные площади предприятия. Для их оценки были привлечены и специалисты из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В результате были выявлены нарушения требований закона в сфере производства лекарств для животных.

«С целью устранения выявленных нарушений руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, материалы будут направлены в орган предварительного расследования, чтобы решить вопрос о возможном уголовном преследовании.

Надзорные мероприятия продолжаются. Если выявятся какие-либо еще нарушения, то в отношении производителей также будут приняты дополнительные меры реагирования.

В нескольких регионах России была зафиксированная массовая гибель собак после того, как им ставили вакцину «Мультикан-8». Причиной стал смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. Его обнаружили в данном препарате.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцин «Мультикан-8». Производитель, ветаптеки и клиники обязаны изъять препарат из продажи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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