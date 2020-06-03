Стали известны самые распространенные онкологические заболевания в России

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Алиса Старжевская
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Минздрав привел статистику 2019 года.

Стали известны самые распространенные онкологические заболевания в России

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина назвала самые распространенные онкологические заболевания россиян по статистике 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Екатерины Каракулиной, чаще всего граждане России страдают раком кожи и меланомой. На втором месте — рак молочной железы, на третьем — легких.

«Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1%, молочная железа — 11,6%, легкое (трахеи, бронхи) — 9,4%, ободочная кишка — 7,1%, предстательная железа — 7,1%», — заявила Екатерина Каракулина.

По данным статистики за 2018 год, на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые придумали универсальный ускоритель для лечения рака.

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