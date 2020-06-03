МЧС впервые включит сирены и прервет трансляции телеканалов по всей стране

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Ниса Мурзанаева
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Проверки систем оповещения пройдут во всех регионах России.

МЧС впервые включит сирены и прервет трансляции телеканалов по всей стране

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Масштабные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов впервые планируют провести во всех субъектах России в октябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что элементы систем оповещения активно задействовали для информирования населения о мерах и правилах поведения в условиях пандемии коронавируса.

Известно также, что действующее законодательство РФ обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ими обычные эфиры на радио или телевидении. Так, МЧС может использовать одновременно десять телеканалов, входящих в состав первого мультиплекса.

Планируется, что к 2030 году не менее 90% российских граждан должны гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения.

«В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения», — сообщил замминистра МЧС РФ Павел Барышев.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая модернизированная техника пополнила парк МЧС России по Ленинградской области.

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