Нефтяное озеро с мертвыми утками обнаружили на Сахалине
Представителям прокуратуры и Роспотребнадзора предстоит разобраться, что послужило причиной его появления — чья-то халатность или природная аномалия.
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Фото, видео: ТАСС / Максим Слуцкий, 5-tv.ru
Ученые выясняют причины экологической катастрофы на Сахалине. В лесу обнаружили черное озеро. Выяснилось, что водоем до краев заполнен самой настоящей нефтью, а на его поверхности плавали мертвые утки.
Сейчас на месте работают представители прокуратуры и эксперты из Росприроднадзора. Им предстоит разобраться, что послужило причиной происшествия: чья-то халатность или природная аномалия?
Не исключено, что «черное золото» просочилось на поверхность само по себе, и мертвое озеро образовалось естественным путем. Ведь именно здесь, на Сахалине, часто встречаются нефтяные месторождения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин возмутился тем, что власти Красноярского края узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.
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