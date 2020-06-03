Нефтяное озеро с мертвыми утками обнаружили на Сахалине

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Представителям прокуратуры и Роспотребнадзора предстоит разобраться, что послужило причиной его появления — чья-то халатность или природная аномалия.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Слуцкий, 5-tv.ru

Ученые выясняют причины экологической катастрофы на Сахалине. В лесу обнаружили черное озеро. Выяснилось, что водоем до краев заполнен самой настоящей нефтью, а на его поверхности плавали мертвые утки.

Сейчас на месте работают представители прокуратуры и эксперты из Росприроднадзора. Им предстоит разобраться, что послужило причиной происшествия: чья-то халатность или природная аномалия?

Не исключено, что «черное золото» просочилось на поверхность само по себе, и мертвое озеро образовалось естественным путем. Ведь именно здесь, на Сахалине, часто встречаются нефтяные месторождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин возмутился тем, что власти Красноярского края узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.

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