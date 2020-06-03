«У вас все в порядке со здоровьем?» — Путин возмущен, что власти узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей
Глава государства проводит совещание с министром МЧС и губернатором региона по поводу ситуации в Красноярском крае, где произошел разлив топлива в реку.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Владимир Путин на совещании с министром МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Красноярского края Александром Уссом высказал возмущение по поводу того, что власти региона узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.
«Что значит доклад окончен, что делать-то? Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?», — возмутился Путин, когда глава региона завершил свой доклад о ситуации.
Президент призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске и поручил правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании властей о разливе нефтепродуктов.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело о «порче земли».
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