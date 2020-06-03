Владимир Путин на совещании с министром МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Красноярского края Александром Уссом высказал возмущение по поводу того, что власти региона узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.

«Что значит доклад окончен, что делать-то? Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?», — возмутился Путин, когда глава региона завершил свой доклад о ситуации.

Президент призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске и поручил правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании властей о разливе нефтепродуктов.