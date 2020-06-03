Путин: кризиса в обеспечении медиков средствами защиты удалось избежать

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Сергей Зеленский
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В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов, отметил президент РФ.

Путин: кризиса в обеспечении медиков средствами защиты удалось избежать

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Критических сбоев в снабжении сотрудников медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты (СИЗ) удалось избежать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности.

По словам главы государства, в самом начале эпидемии коронавируса российские компании «проявили ответственный, гибкий подход», развернули выпуск СИЗ, а некоторые даже перепрофилировали производство. Российский лидер поблагодарил тех, кто принимал участие в решении этой задачи.

Президент подчеркнул, что «в короткие сроки в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов, в результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи».

«А если они (сбои. — Прим.ред.) где-то и были на первом этапе, то это достаточно быстро было исправлено», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru передавал, что за сутки в России от коронавируса излечились 8 972 человека.

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