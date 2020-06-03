За сутки в России от коронавируса излечились 8 972 человека
Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 11,4 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Коронавирусную инфекцию полностью победить за сутки смогли 8 972 человека в России. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 195 957 пациентов.
Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 11,4 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 432 277 человек в 85 регионах РФ.
Жертвами коронавируса за последние сутки стали 178 человек. Всего от COVID-19 скончались 5 215 заболевших.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучше защищает от COVID-19 респиратор или медицинская маска. Медики разных специальностей рассказали, чем хорош тот или иной выбор СИЗ.
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