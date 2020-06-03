Путин проводит совещание по ЧП в Норильске
Глава государства поручил министру МЧС доложить о ситуации в Красноярском крае, где произошел разлив топлива в реку.
Фото: ТАСС / Денис Кожевников
Путин проводит совещание по ЧП в Норильске. Глава государства поручил министру МЧС доложить о ситуации в Красноярском крае, где произошел разлив топлива в реку. По словам Евгения Зиничева, причиной ЧП и в результате разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента. Кроме того он отметил, что информация о происшествии поступила в МЧС лишь спустя два дня, 31 мая.
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