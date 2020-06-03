Музей космонавтики и ВКонтакте покажут уникальную шахматную партию — второй в истории матч «Космос — Земля». За игрой можно будет понаблюдать в официальном сообществе Музея космонавтики. Шахматный поединок состоится 9 июня — ровно 50 лет спустя после первого матча такого рода. Историческая партия «Космос — Земля» состоялась в 1970 году. Ее длительность составила около шести часов, результатом игры стала ничья. Участник матча, находившийся в космосе, использовал специально сконструированные и приспособленные к условиям невесомости шахматы. В этот раз соперниками землян выступят члены экипажа МКС — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Землю представит чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Прямой эфир стартует в 11:45 по московскому времени.

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