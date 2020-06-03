Немецкие журналисты усмотрели в корабле Илона Маска заимствование идей русских
Эксперты указали, что основатель SpaceX перенял концепцию Crew Dragon у коллег за океаном.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Компания Илона Маска SpaceX переняла концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских» при создании нового корабля Crew Dragon. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Авторы статьи отмечают, что прежде американские шаттлы создавались с целью перевозить как тонны груза, так и более 20 членов экипажа. В то время как еще в Советском союзе делали ставку на разделение грузовых и пилотируемых кораблей, что впоследствии было признано более удачным решением.
Издание указывает, что у Маска имелись и свои причины разделения кораблей серии Dragon по назначению. В среднесрочной перспективе SpaceX собирается отправлять в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов. Однако, как указывают журналисты, и в этом вопросе заокеанские стали первопроходцами. Ведь еще в 2001 году россияне «прокатили» до Международной космической станции (МКС) туриста Денниса Тито.
Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту пристыковался к МКС 31 мая. На орбиту космическое судно доставила ракета Falcon 9. Событие стало первым пилотируемым запуском США с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты летали до МКС на российских «Союзах». Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. По имеющимся данным, его создание обошлось более чем в 3,4 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Crew Dragon доставил на МКС работы художника стрит-арта.
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