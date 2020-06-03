Как сохранить зарядку на телефоне? — Советы эксперта

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Алиса Старжевская
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Найден ответ на вопрос, волнующий большинство пользователей смартфонов.

Как сохранить зарядку на телефоне? — Советы эксперта

Фото: www.globallookpress.com © Jens Büttner

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал каким образом сохранить заряд на смартфоне на более долгое время. Об этом сообщает Prime.ru.

По словам эксперта, следует удалить ненужные приложения, так как они используют интернет для обновлений и отправки отчета. Это сэкономит 10% зарядки. Оставшиеся приложения нужно перевести в фоновый режим, что сохранит еще 20% заряда батареи.

Также необходимо отключить на телефоне Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS/Глонасс и уменьшить яркость на телефоне. Это позволит сэкономить зарядки еще на 50%.

Еще стоит следить за обновлениями, которые тратят много энергии, и закрыть все приложения на панели передач. Если зарядка все равно держится совсем мало, то телефон лучше перевести в режим энергосбережения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь.

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