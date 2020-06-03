В Нижневартовске школьники вышли на пикет в поддержку учителя, обвиненного в педофилии

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Виктория Андреева
Эксклюзив 23

Ученики настаивают, что педагога просто подставили.

В Нижневартовске школьники вышли на пикет в поддержку учителя, обвиненного в педофилии

Фото: imago/blickwinkel

Выпускники школы города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, вышли на пикет в поддержку учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии.

Во вторник, 2 июня, 59-летнего преподавателя задержали по подозрению в развратных действиях по отношению к собственным ученицам. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он подозревается по ч. 1 ст. 135 и п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ („Развратные и иные насильственные действия сексуального характера“). Подозреваемый задержан, следователи обратились в суд с ходатайством о заключении его под стражу», — отмечалось в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина на протяжение нескольких лет домогался к несовершеннолетним. Установлено, что от его действий только за период с 2015 по 2020 годы пострадали, как минимум, две школьницы. На момент преступления каждой из них было 15 и 16 лет соответственно.

На допросе девушки утверждали, что якобы терпели приставания со стороны учителя, поскольку боялись плохих оценок в аттестате. Именно поэтому в полицию заявили не сами потерпевшие, а подруга одной из них.

По словам коллег обвиняемого, никто и никогда не замечал странностей в поведении мужчины. Более того, и педагоги, и сами школьники уверены, что это — банальная провокация. Сегодня они, несмотря на угрозу инфицирования COVID-19, вышли к стенам родной школы, чтобы собрать подписи в поддержку преподавателя.

5-tv.ru

На месте стихийного митинга работают сотрудники полиции. Всех собравшихся предупредили о мерах, которые необходимо будет произвести, в случае, если жители не разойдутся.

По факту написанных потерпевшими заявлений проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге педофилы растлевали детей с молчаливого согласия соседей.

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