Житель Уссурийска решил проверить есть ли у него сверхспособности. Молодой человек захотел прокатиться на крыше автомобиля, причем в известной позе супермэна. Он посадил за руль своего друга, а сам вскарабкался на машину.

Однако смельчак забыл надеть плащ — экстремальный «подвиг» он совершал в одних шортах.

Поездка продолжалась до тех пор, пока «супермэна» и его соучастника не остановили сотрудники ДПС. Они выписали штраф не только инициатору, но и его водителю.

Видео «подвига» молодой человек разместил у себя в социальных сетях.

Глава пресс-службы УМВД по Приморскому краю Ирина Сырова заявила, что видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Установив обстоятельства происшествия, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности водителя, который управлял машиной во время съемки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге сняли на видео гуляющих по крыше горожан.