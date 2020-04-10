Сегодня большинство россиян осознает всю серьезность ситуации с распространением коронавируса. В мире число зараженных COVID-19 давно перевалило за полтора миллиона, однако нашей стране пока удается избежать страшного «итальянского сценария», где число жертв болезни с каждым часом только растет.

Несмотря на позитивные новости, врачи предупреждают: выходить из самоизоляции пока еще очень рано. Режим важно соблюдать, как минимум, до конца апреля. Такое развитие ситуации, конечно, обрадовало немногих.

Так, например, молодежь в Санкт-Петербурге приспособилась к новым условиям и, надеясь избежать штрафов за нарушение санитарных норм, теперь гуляет не по улицам, а устраивает «сходки» прямо на крыше домов. Так, на кадрах, снятых очевидцем, более десяти молодых людей расположились на одной из многоэтажек на Миллионной улице.

При этом известно, что выходить на крыши зданий в Петербурге никому, кроме работников ЖКХ, нельзя. Это является как нарушением общественного порядка, так и мелким хулиганством. Кроме того, гуляющим может грозить ответственность за порчу городского имущества.

5-tv.ru

Известно, что режим самоизоляции — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, люди смогут уберечь себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения в городе для противодействия распространения коронавируса.

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