Ольга Кабо призналась, что почти перестала сниматься в кино

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Алиса Старжевская
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Актриса заявила, что она сейчас не в той возрастной категории, которая интересна режиссерам.

Ольга Кабо призналась, что почти перестала сниматься в кино

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Актриса Ольга Кабо рассказала, что сейчас ей все сложнее найти тот проект или фильм, в съемках которого она хотела бы принять участие. Либо же, наоборот, она не подходит на роль. Об этом она сообщила в беседе с ФАН.

«Вы знаете, бывает по-разному. Иногда предлагают то, в чем нет желания принимать участие и на что не хочется тратить свое время. Иногда не утверждают», — поделилась актриса.

Ольга Кабо добавила, что пройти пробы ей уже не так легко, как было раньше. В основном везде потребность в молодых актерах.

«Чаще акцент делается на молодых персонажей, молодых героев и героинь. Молодежь трудится, не покладая рук. Сейчас ее время. И, в общем-то, это нормально, потому что когда-то и я тоже работала в таком активном ритме», — объяснила Кабо.

Но актриса отметила, что это ее ни капли не расстраивает. У нее много планов, творческих проектов и идей. Да и больше времени актриса стала уделять театру.

«Есть много гастролей. Не считая нынешнего периода. Так что жизнь-то у меня кипит», — поделилась актриса.

Причем даже эпидемия коронавируса не сильно огорчила Ольгу Кабо. По словам актрисы, хоть карантин и ударил ей по кошельку, как и многим ее коллегам, но она уверенна, что все восстановится и вернется на круги своя.

«Конечно, пандемия нанесла ощутимый удар и по кошельку, и по семейному бюджету. Во всех сферах! Так что, как только „границы“ откроются, я с новыми силами, отдохнувшая, воодушевленная и соскучившаяся по работе, снова ринусь в бой покорять съемочные площадки, театральные подмостки и творческие Эвересты!» — заявила Ольга Кабо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов назвал артистов во время пандемии «дармоедами».

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