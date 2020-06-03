Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске
Решение было принято 3 июня в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева.
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Фото, видео: ТАСС / Денис Кожевников, 5-tv.ru
Чрезвычайная ситуация с разливом нефти в Норильске потребовала вмешательства президента. На экстренном онлайн-совещании Владимир Путин поручил правоохранителям разобраться, почему информация об аварии на местной ТЭЦ не сразу поступила в МЧС.
«Что значит доклад окончен, что делать-то? Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?», — возмутился Путин, когда глава региона завершил свой доклад о ситуации.
Не устроил президента и короткий доклад руководителя региона Александра Усса, из которого Путин ничего не услышал о конкретных шагах по предотвращению экологической катастрофы.
В местные реки и почву попало 20 тысяч тонн дизельного топлива. За трое суток удалось собрать лишь сто тонн. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня.
Корреспондент МИЦ «Известия» работает в Норильске и вот, первые комментарии участников совещания, руководителей региона и главы Росприроднадзора. По словам Светланы Родионовой, допустимая концентрация вредных веществ в зоне разлива превышена в десятки тысяч раз.
В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении сразу трех уголовных дел в связи с аварией. И уже появился первый задержанный — начальник цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив. Расследование находится на контроле Центрального аппарата СК России.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент начала гигантской утечки дизтоплива с ТЭЦ в Норильске.
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