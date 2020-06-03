Момент начала гигантской утечки дизтоплива с ТЭЦ в Норильске попал на видео

Видео начала разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива с ТЭЦ на промышленной площадке «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в «Норникель») на севере Красноярского края попало в сеть.

На кадрах видно, что из-под огромного резервуара в разные стороны растекаются потоки жидкости. Один из очевидцев рискнул приблизиться к одной из образовавшихся луж и опустил в нее палец.

«Чистая соляра», — заключил мужчина.

Информация о произошедшем 29 мая ЧП в Норильске стала появляться в соцсетях, после чего на это обратили внимание региональные чиновники. В сети стали появляться жуткие кадры, свидетельствующие об экологической катастрофе в регионе. В частности, вода в реках окрасилась в багряный цвет.

3 июня президент РФ Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева, губернатора Красноярского края Александра Усса, руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой о планах по ликвидации произошедшего. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о «порче земли», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнении вод».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело по статье о «порче земли».