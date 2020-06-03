Момент начала гигантской утечки дизтоплива с ТЭЦ в Норильске попал на видео

|
Сергей Зеленский
177

Очевидцы сняли кадры в нескольких метрах от ЧП.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Денис Кожевников, Instagram @tolmacheva_a_s

Видео начала разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива с ТЭЦ на промышленной площадке «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в «Норникель») на севере Красноярского края попало в сеть.

На кадрах видно, что из-под огромного резервуара в разные стороны растекаются потоки жидкости. Один из очевидцев рискнул приблизиться к одной из образовавшихся луж и опустил в нее палец.

«Чистая соляра», — заключил мужчина.

Информация о произошедшем 29 мая ЧП в Норильске стала появляться в соцсетях, после чего на это обратили внимание региональные чиновники. В сети стали появляться жуткие кадры, свидетельствующие об экологической катастрофе в регионе. В частности, вода в реках окрасилась в багряный цвет.

3 июня президент РФ Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева, губернатора Красноярского края Александра Усса, руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой о планах по ликвидации произошедшего. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о «порче земли», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнении вод».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело по статье о «порче земли».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

Последние новости

20:44
«Обретаю субъектность»: Шафран отказалась называть увольнение из «Полного контакта» повышением
20:42
В Москве 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в ведро
20:31
Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае из-за разлива топлива в Норильске
20:23
«Спаситель» Украины Михаил Саакашвили послал народ «к чертовой матери» — видео
20:21
«Я опять шикарная. Что делать?» — Плетнева надела «все лучшее сразу»
20:12
«Я русская!» — ТikТоk-блогер ответила хейтерам, высмеявшим ее за акцент

Сейчас читают

Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок