Будущее легкой промышленности после пандемии обсудили на совещании с президентом

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Владимир Путин подчеркнул, что легкая промышленность играет особую роль в жизни страны.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился создать Госрезерв средств защиты, чтобы вовремя реагировать на масштабные вызовы, угрожающие здоровью людей. Речь об этом шла на совещании, где обсуждались меры поддержки легкой промышленности.

Когда у легкой промышленности тяжелые времена, о мерах поддержки говорят на самом высоком уровне. Президент пригласил обсудить проблемы отрасли, серьезно пострадавшей от «коронавирусного нашествия», не только чиновников, но и непосредственных участников рынка одежды, обуви, тканей. Всего того, без чего каждый россиянин просто не сможет выйти на улицу, даже после снятия режима ограничений.

Георгий Гривенный расскажет подробнее.

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