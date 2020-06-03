Любит или ненавидит: какие знаки зодиака относятся к чувствам с ответственностью, а какие нет?

Как известно, все люди делятся на две большие группы: интроверты и экстраверты. Одни — обожают одиночество и считают себя вполне самодостаточными, другие же, напротив, стремятся быть в центре внимания, буквально «напитываясь» энергией окружающих.

Аналогичным образом всех людей можно разделить и еще на две большие подгруппы, утверждают астрологи. В одной окажутся те, кто не представляет свою жизнь без партнера, любви, постоянных поцелуев и теплых объятий. В другой — гордые особы, не придающие значения простым житейским радостям.

Проведя большое исследование, эксперты выяснили, представители каких знаков зодиака особенно нуждаются в любви, а каких нежности только раздражают.

Львы

Горделивый и нередко зазнавшийся мужчина-Лев в обычной жизни ведет себя как настоящий эгоист. Для него первостепенны — финансовая независимость и абсолютная авторитарность. Однако в отношениях с избранницей представитель этого знака проявляет крайнюю вежливость и учтивость. Правда, если только им восхищаются и не упрекают по мелочам. Счастливой рядом с ним станет только поистине мудрая дама, готовая выслушать, обогреть и приласкать «самца», когда он этого захочет сам.

Сильная и властная женщина-Лев нередко изводит партнера бесконечными требованиями и чрезмерным контролем. Такую барышню сложно обуздать. Однако некоторым это все-таки удается. Главный секрет счастливых отношений с такой избранницей — море обаяния, искренняя любовь, горы букетов и тонны комплиментов. Только в этом случае женщина-Лев почувствует себя нужной и немного расслабиться.

Девы

Мужчина-Дева — заядлый холостяк. Ни одни его отношения не держатся долго. Почему? Вопрос риторический. На самом деле, представители этого знака мечтают о крепкой семье, любящей жене и паре-тройке красивых детишек. Вот только как осуществить желаемое — непонятно. Астрологи утверждают, что причина тому — негативный опыт первой влюбленности. Поэтому идеальная избранница для Девы — добрая, нежная и отзывчивая барышня, готовая мириться с его странными привычками. Несколько слов поддержки и сочувствия — и этот мужчина бросит мир к ногам красотки.

Женщина-Дева нередко выходит замуж в зрелом возрасте. А все потому, что не доверяет сильному полу и слишком долго выбирает достойного кавалера. Она нежна, спокойна, обходительна, но очень ранима. Одна неловко брошенная фраза и эта дама навсегда забудет про «обидчика». Избраннику Девы важно постоянно контролировать эмоции и следить за поведением. В случае успеха — он узнает, что такое счастливая супружеская жизнь и идеальная жена.

Раки

Спокойный и консервативный мужчина-Рак не производит впечатление страстного самца, готового к экспериментам в постели. Однако это — большое заблуждение. На деле представители этого знака — идеальные и нежные любовники. Им важно быть рядом с наивной молоденькой барышней, удивить которую не составит труда. Мужчины-Раки редко спорят и идут на конфликт, предпочитая одаривать особу большими букетами и жаркими поцелуями.

Трогательная и нежная женщина-Рак надеется однажды проснуться в постели вмести с храбрым и галантным кавалером. Ей так хочется быть рядом с сильным мужчиной, что сама она нередко забывается в объятьях мало-мальски похожего на принца кавалера. Вот только спустя годы отношений оказывается, что тот самый мачо — банальный домосед и интроверт. Конечно, такая ситуация расстраивает женщину-Рака, вследствие чего она бежит подавать на развод, не теряя надежды встретиться доброго, честного и ответственного мужчину, пишет Дзен-канал «Предсказания и советы».

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