Двое бейсджамперов с переломами ждут помощи в горах Кабардино-Балкарии

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Светлана Шевченко
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На место ЧП выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Двое бейсджамперов с переломами ждут помощи в горах Кабардино-Балкарии

Фото: www.globallookpress.com /Pius Koller

Двое бейсджамперов получили серьезные травмы во время прыжков в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что на место происшествия в районе населенных пунктов Бедык и Быллым выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Они прыгали со специальным парашютом со скал, но неудачно. По нашей информации, у них переломы, мы с ними на постоянной связи», — цитирует дежурного информагентство.

Информация о произошедшем уточняется.

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