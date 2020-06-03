Двое бейсджамперов с переломами ждут помощи в горах Кабардино-Балкарии
На место ЧП выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Фото: www.globallookpress.com /Pius Koller
Двое бейсджамперов получили серьезные травмы во время прыжков в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Известно, что на место происшествия в районе населенных пунктов Бедык и Быллым выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Они прыгали со специальным парашютом со скал, но неудачно. По нашей информации, у них переломы, мы с ними на постоянной связи», — цитирует дежурного информагентство.
Информация о произошедшем уточняется.
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