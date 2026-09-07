Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Работу специалистов осложняет сложный рельеф местности.

Сколько человек погибло при сходе лавины в Кабардино-Балкар

Фото: MAX/МЧС Кабардино-Балкарии

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Число погибших в результате схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии достигло 11 человек. Еще шесть альпинистов числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике в мессенджере МАКС.

По уточненным данным ведомства, десять человек смогли самостоятельно спуститься с гор. Еще шесть альпинистов получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в группе находились 33 человека.

Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются. Для проведения операции группировку спасателей усилили до 56 человек.

На месте работают 27 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, три сотрудника оперативной группы ГУ МЧС по КБР, десять спасателей Северо-Кавказского регионального ПСО, шесть специалистов Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и десять спасателей Карачаево-Черкесского ПСО.

Работу специалистов осложняет сложный рельеф местности и сохраняющаяся лавинная опасность.

После улучшения погодных условий к поискам планируют привлечь вертолет Ми-8 МЧС России и коммерческий борт компании «Хелиэкшн».

Лавина сошла 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, спасатели продолжают обследовать район происшествия и устанавливать судьбу пропавших альпинистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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