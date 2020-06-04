Путин поддержал губернатора ХМАО Наталью Комарову в намерении идти на второй срок

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Глава государства отметил, что регион развивается успешно, но обратил внимание на низкое расселение аварийного жилья.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Президент в среду провел рабочую онлайн-встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой. Путин заявил, что поддержит ее намерения переизбираться в сентябре на новый срок.

Регион развивается успешно. Безработица низкая, доходы населения даже в условиях пандемии выше среднероссийских. Девяносто три процента предприятий продолжают работать.

Президент обратил внимание на низкие показатели по расселению аварийного жилья и поручил исправить ситуацию. Бюджетная обеспеченность региона, как сказано, позволяет это сделать.

 

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