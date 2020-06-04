«Почему узнали через два дня?» — Путин раскритиковал доклад о ЧП в Норильске
Глава государства выразил недоумение поведением местных властей, которые не сразу узнали о катастрофе федерального масштаба и не смогли вовремя принять меры.
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Фото, видео: ТАСС / Кожевников Денис, 5-tv.ru
ЧП федерального масштаба. Так президент назвал ситуацию с разливом нефтепродуктов на норильской ТЭЦ. Путин потребовал от правоохранителей разобраться, почему в МЧС не сразу узнали об экологической катастрофе, ущерб от которой может исчисляться десятками миллиардов рублей, а последствия — губительны для всего Красноярского края.
«Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — возмутился в ходе совещания Владимир Путин.
Путин дал поручение главе МЧС до пятницы лично разобраться с ликвидацией последствий катастрофы. Евгений Зиничев вылетел на место ЧП. Генпрокуратура возбудила уголовное дело сразу по трем статьям и уже есть первый задержанный — начальник цеха аварийной ТЭЦ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновники Красноярского края запутались, когда же узнали об утечке топлива с ТЭЦ.
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