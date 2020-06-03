Чиновники Красноярского края запутались, когда же узнали об утечке топлива с ТЭЦ

Представители региональной и муниципальной власти Красноярского края затрудняются указать конкретный день, когда им стало известно об утечке 20 тысяч тонн дизельного топлива с ТЭЦ на промышленной площадке «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в «Норникель»).

Данные МЧС

Вопрос об информировании чиновников о ЧП всплыл в ходе доклада главы МЧС Евгения Зиничева президенту страну Владимиру Путину. Министр заявил, что узнал о произошедшем лишь спустя два дня — 31 мая.

Однако, как стало известно 5-tv.ru, информация о разгерметизации резервуара в Норильске поступила в Центральный аппарат МЧС по крайней мере утром 30 мая, что зафиксировано во внутренних документах. Известно было и то, что топливо распространяется по рельефу.

Кроме того, пометка о разгерметизации входила в сообщение о пожаре после ДТП на территории ТЭЦ-3 в день ЧП. Однако на тот момент стоял вопрос только о возгорании, которое удалось ликвидировать. В официальном комментарии МЧС 29 мая о пожаре также есть отметка о разливе топлива.

«Город Норильск, в районе „Надеждинского металлургического завода“, на территории ТЭЦ 3, легковой автомобиль врезался в резервуар для хранения дизельного топлива, в результате чего произошла разгерметизация резервуара и розлив топлива. Произошел пожар, по предварительной информации, на площади 350 квадратных метров, объявили ранг пожара № 2. На работу ТЭЦ-3 данная ситуация не повлияла», — сказано в сообщении.

Хронологические версии мэра Норильска

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, глава Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что НТЭК уведомила об утечке соляры и возникшем пожаре тем же вечером — 29 мая. Точного объема разлива в компании назвать не смогли, но отметили, что цистерна была «довольно большая».

«Первая информация была официальная о том, что приехала пожарная охрана на пожар, который возник в результате проезда автомобиля по дороге, на которой было дизтопливо. Что разлив топлива был, мне тоже сообщили. Руководство компании НТЭК ввело план ликвидации аварии в связи с тем, что произошел разлив топлива. Естественно, они должны по закону ввести план ликвидации аварии, о чем они и сообщили», — рассказал градоначальник.

Кроме того, власти Норильска знали, что большая часть дизельного топлива попала в реку Амбарная, одноименные озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

В то же время Ахметчин дает два разных ответа на один и тот же вопрос о действиях властей.

«Это было в пятницу. Выяснили, что выхода пятна дизельного топлива на тот момент не было, поэтому мы поняли, что это пятно движется по реке Амбарка в сторону Пясино. И было принято решение отправить в ту сторону первое — вездеходы НТЭК с боновыми заграждениями и вертолет, чтобы точно установить место вот этого пятна», — сказал он.

Затем журналист задал уточняющий вопрос, было ли это действительно в пятницу, 29 мая — в день ЧП.

«Нет. Мы в пятницу выяснили, что оно (пятно) не вышло за пределы Амбарки и утром в воскресенье пошли вездеходы и вертолеты», — отметил он.

Позиция краевого правительства

В то же время заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов путается в хронологии событий. По его словам, первая информация поступила в пятницу, 29-го числа. Решение «действовать» региональные власти приняли «сразу же на следующий день».

«О том, что произошла полная разгерметизация данного резервуара, что все топливо вышло на местность и попало в водные резервуары — эта информация поступила впервые из социальных сетей. После чего были установлены контакты с руководителем компании НТЭК, были запрошены пояснения. И когда мы получили информацию, что значительный объем — при этом нам говорилось, что часть топлива — ушла, мы приняли решение, и сразу же на следующий день провели заседание краевой комиссии по ЧС, на котором приняли решение ввести межмуниципальный уровень ЧС», — сказал он.

Отвечая на вопрос, можно было избежать масштабных последствий, если бы о ЧП своевременно сообщили, чиновник пояснил, что «лучше бы было, если бы не на начальной стадии ловили убегающее топливо, а на начальной стадии зафиксировали деформацию фундамента».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащая «Норильско-Таймырской энергетической компании» (на 77% принадлежит «Норильскому никелю»), произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль.

Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Число возбужденных уголовных дел по факту разлива дизельного топлива возросло до трех.