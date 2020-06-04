В корабле Илона Маска нашли российские детали

|
Василий Заика
26

По словам эксперта Вадима Лукашевича, основная конструкция стыковочного адаптера была изготовлена в РКК «Энергия».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /SpaceX, REUTERS

Компания Space X американского изобретателя и инженера Илона Маска использовала на отправившемся к Международной космической станции (МКС) корабле Crew Dragon российские детали.

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич в беседе с РИА Новости рассказал, что основная конструкция стыковочного адаптера была произведена в ракетно-космической корпорации «Энергия». По его словам, именно благодаря отечественной разработке, в том числе, стыковка Crew Dragon с МКС произошла успешно.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась, в том числе, и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — сказал Вадим Лукашевич.

blogs.nasa.gov

Специалист в области космонавтики добавил, что корабль Илона Маска при помощи IDA адаптера имеет возможность стыковки с российским сегментом космической станции.

Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту пристыковался к МКС 31 мая. На орбиту космическое судно доставила ракета Falcon 9. Событие стало первым пилотируемым запуском США с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты летали до МКС на российских «Союзах». Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. По имеющимся данным, его создание обошлось более чем в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкие журналисты усмотрели в корабле Илона Маска заимствование идей русских.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:15
В корабле Илона Маска нашли российские детали
3:59
Внезапно «облысевшая» Лолита шокировала публику тизером на новую песню
3:43
«От Оттавы до Парижа» — Пушков тонко прокомментировал приглашение России в G7
3:27
Видео: огромный оползень в Норвегии «утащил» несколько домов в море
3:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
2:55
«Почему узнали через два дня?» — Путин раскритиковал доклад о ЧП в Норильске

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Сергеем Безруковым после «Бригады»?
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок