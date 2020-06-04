В корабле Илона Маска нашли российские детали

Компания Space X американского изобретателя и инженера Илона Маска использовала на отправившемся к Международной космической станции (МКС) корабле Crew Dragon российские детали.

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич в беседе с РИА Новости рассказал, что основная конструкция стыковочного адаптера была произведена в ракетно-космической корпорации «Энергия». По его словам, именно благодаря отечественной разработке, в том числе, стыковка Crew Dragon с МКС произошла успешно.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась, в том числе, и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — сказал Вадим Лукашевич.

blogs.nasa.gov

Специалист в области космонавтики добавил, что корабль Илона Маска при помощи IDA адаптера имеет возможность стыковки с российским сегментом космической станции.

Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту пристыковался к МКС 31 мая. На орбиту космическое судно доставила ракета Falcon 9. Событие стало первым пилотируемым запуском США с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты летали до МКС на российских «Союзах». Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. По имеющимся данным, его создание обошлось более чем в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкие журналисты усмотрели в корабле Илона Маска заимствование идей русских.