В корабле Илона Маска нашли российские детали
По словам эксперта Вадима Лукашевича, основная конструкция стыковочного адаптера была изготовлена в РКК «Энергия».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /SpaceX, REUTERS
Компания Space X американского изобретателя и инженера Илона Маска использовала на отправившемся к Международной космической станции (МКС) корабле Crew Dragon российские детали.
Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич в беседе с РИА Новости рассказал, что основная конструкция стыковочного адаптера была произведена в ракетно-космической корпорации «Энергия». По его словам, именно благодаря отечественной разработке, в том числе, стыковка Crew Dragon с МКС произошла успешно.
«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась, в том числе, и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — сказал Вадим Лукашевич.
Специалист в области космонавтики добавил, что корабль Илона Маска при помощи IDA адаптера имеет возможность стыковки с российским сегментом космической станции.
Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту пристыковался к МКС 31 мая. На орбиту космическое судно доставила ракета Falcon 9. Событие стало первым пилотируемым запуском США с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты летали до МКС на российских «Союзах». Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. По имеющимся данным, его создание обошлось более чем в 3,4 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкие журналисты усмотрели в корабле Илона Маска заимствование идей русских.
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