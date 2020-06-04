«Могу быть беспощадна»: Юлия Ковальчук о реакции на комментарии хейтеров

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Василий Заика
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Бывшая солистка группы «Блестящие» рассказала, почему не показывает подписчикам свою дочь.

«Могу быть беспощадна»: Юлия Ковальчук о реакции на комментарии хейтеров

Фото: Instagram @juliakovalchuk

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в интервью журналу «7дней.ru» рассказала о своей реакции на комментарии хейтеров в сети. По словам 37-летней знаменитости, она старается тщательно фильтровать весь негатив, который исходит от пользователей.

Певица отмечает, что среди ее подписчиков язвительных особ крайне мало. Если юзер пишет откровенный абсурд, то Юлия Ковальчук не обращает внимания на подобные вещи. Знаменитость признается, что когда пользователи совершают осознанные выпады в ее сторону, пытаясь как-то подколоть, она отвечает аналогичным образом с долей юмора.

Артистка предпочитает «встряхнуть» юзера, чтобы он хотя бы на мгновение смог усомниться в правильности своих действий. Юлия Ковальчук подчеркнула, что если хейтеры осмелятся затронуть членов ее семьи, то она готова пойти на крайние меры.

«Вот если какой-то из этих комментариев коснется моей семьи, я могу быть беспощадна, то есть, как зверь, как самка, буду до последнего защищать своих близких. Поэтому лучше на эту территорию не вступать», — сказал Юлия Ковальчук.

Бывшая солистка «Блестящих» добавила, что именно по этой причине они с супругом Алексеем Чумаковым никому не показывают свою дочь. Знаменитость не хочет, чтобы неадекватные персонажи выливали на ребенка «желчь и грязь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Ковальчук «развлекается» с мужем в самоизоляции.

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