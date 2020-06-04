«Тетя ин да хаус!» — Алсу «зажгла» под музыку в TikTok и показала бицепс
Участница «Евровидения-2000» выложила в сеть домашний видеоролик.
Фото: Instagram @alsou_a
Певица Алсу выложила в сеть домашний ролик, снятый для сервиса TikTok. На видео 36-летняя уроженка Бугульмы лихо «отжигает» под музыку в разных нарядах и в довершении ко всему демонстрирует бицепс.
«Ребятки, разойдитесь! Тетя Алсу in da house! Ну, а если серьезно, желаю всем хорошего настроения, улыбок и детского задора», — написала певица на своей странице в Instagram.
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Ролик участницы «Евровидения-2000» за несколько часов набрал около 200 тысяч просмотров. Подписчики подметили, что Алсу довольно молодая и стильная девушка. И называть себя «тетей» ей абсолютно не к лицу.
«Вы не тетя ни разу, молодая красивая стильная девушка!»
«Классная! Крутая и очень красивая!»
«Не пиши „тетя Алсу“, ты молодая девушка!»
«Стройняшка такая»
«Чаще хулиганьте! Вам очень идет!» — восторгаются пользователи.
Стоит отметить, что буквально на днях Алсу поддержала в сети супругу Гарика Мартиросяна, которая пыталась безуспешно спародировать участниц популярного в TikTok-челленджа Wipe It Down («Вытри это» — в переводе с английского языка — Прим.ред.).
Певица назвала себя крутым тиктокером и отметила, что «тетя Алсу» после отмены санитарных ограничений приедет и покажет мастер-класс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Мартиросяна не смогла повторить трюк из TikTok.
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