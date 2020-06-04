Певица Алсу выложила в сеть домашний ролик, снятый для сервиса TikTok. На видео 36-летняя уроженка Бугульмы лихо «отжигает» под музыку в разных нарядах и в довершении ко всему демонстрирует бицепс.

«Ребятки, разойдитесь! Тетя Алсу in da house! Ну, а если серьезно, желаю всем хорошего настроения, улыбок и детского задора», — написала певица на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 3 Июн 2020 в 10:13 PDT

Ролик участницы «Евровидения-2000» за несколько часов набрал около 200 тысяч просмотров. Подписчики подметили, что Алсу довольно молодая и стильная девушка. И называть себя «тетей» ей абсолютно не к лицу.

«Вы не тетя ни разу, молодая красивая стильная девушка!»

«Классная! Крутая и очень красивая!»

«Не пиши „тетя Алсу“, ты молодая девушка!»

«Стройняшка такая»

«Чаще хулиганьте! Вам очень идет!» — восторгаются пользователи.

Стоит отметить, что буквально на днях Алсу поддержала в сети супругу Гарика Мартиросяна, которая пыталась безуспешно спародировать участниц популярного в TikTok-челленджа Wipe It Down («Вытри это» — в переводе с английского языка — Прим.ред.).

Певица назвала себя крутым тиктокером и отметила, что «тетя Алсу» после отмены санитарных ограничений приедет и покажет мастер-класс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Мартиросяна не смогла повторить трюк из TikTok.