Стало известно, какой будет авиационная часть Парада Победы 24 июня

В Министерстве обороны раскрыли некоторые детали Парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня. За основу будет взят сценарий 1945 года.

Начнется мероприятие так же, как и 75 лет назад — с исполнения «Юбилейного встречного марша». Затем пройдут пешие расчеты и бронетехника. Авиационная часть парада повторит сценарий 9 мая. А вечером в тот же день будет дан салют, который будет похож на тот, что прогремел над столицей в 1945-м.

Подготовка к Параду проходит под особым контролем военных медиков. В состав парадных расчетов вошли только переболевшие коронавирусом военнослужащие. Пока идут репетиции, они живут изолированно и получают дополнительные витамины для поддержки иммунитета.

Президент РФ Владимир Путин объявил о решении перенести Парад Победы и памятную акцию «Бессмертный полк» 16 апреля. Изначально под отмену попала и воздушная часть смотра, но 28 апреля глава российский лидер заявил, что она состоится.

29 мая Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта в ознаменование 75-летия Победы над фашизмом 24 июня. Это день в России объявлен выходным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу пригласил главу Пентагона на Парад Победы в Москве.