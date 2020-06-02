«Завидуйте молча!» — оголившая живот Виктория Боня похвасталась «своими жирами»

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Виктория Андреева
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Звезда в очередной раз доказала публике, что хейтеры ее не пугают.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня искренне уверена, что она — самая прекрасная, желанная и сексуальная женщина на свете. В ответ на хейтерские атаки звезда лишь мило улыбается и демонстрирует роскошную фигуру, намекая, что слова посторонних людей ей мало интересны.

Так, например, последний пост в Instagram Боня снова посвятила завистникам. Виктория сняла скандальное видео, где, позируя в полупрозрачном коротком топе без бюстгальтера, похвалилась «жирным животом».

«Я горжусь тем, что я несовершенная! Тем, что у меня есть жирок на боках, тем, что я округлилась. Если вы хотели меня застыдить, то вышло так, что для меня это — равносильно комплименту!», — обратилась к хейтерам звезда.

Instagram @victoriabonya

На удивление в комментариях под роликом не было ни одного грубого слова. Фолловеры лишь поддержали Викторию, отметив: она — безупречная женщина. И те, кто это отрицают — просто глупцы.

«Что они несут?! Идеальная фигура, Вика!»

«Многие в 20 лет не выглядят так, как Боня сегодня! Завидуйте молча!»

«Виктория, вы шикарная! Не обращайте внимания на негатив!»

«40 лет! Вы просто идеальны! Ну их, этих завистников!», — обратились к любимице поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Виктория Боня готова терпеть унижения на ток-шоу.

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